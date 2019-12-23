"Репортеры без границ": казни обвиняемых в убийстве Хашогги - это способ заставить их замолчать

Генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар считает, что смертные приговоры пятерым обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги могут быть способом скрыть правду об этом деле.

Об этом он проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter, подчеркнув, что непрозрачность правосудия не позволяет судить о природе, как обвинительных, так и оправдательных приговоров.

When Saudis sentence five to death for Khashoggi's murder, we fear that it is a way to silence them for ever and to conceal the truth. We cannot consider death penalty helps to bring justice. We still expect a full accounting. #Khashoggi #PressFreedom

https://t.co/vWE7uF0OWQ pic.twitter.com/ze4PkxrMPX — Christophe Deloire (@cdeloire) 23 декабря 2019 г.

Так Делуар прокомментировал вердикт суда Саудовской Аравии, который 23 декабря приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.

59-летний Хашогги, журналист и писатели из Саудовской Аравии, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года.

20 октября саудовские власти сообщили, что Хашогги был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.