"Репортеры без границ": казни обвиняемых в убийстве Хашогги - это способ заставить их замолчать

Генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар считает, что смертные приговоры пятерым обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги могут быть способом скрыть правду об этом деле.

Об этом он проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter, подчеркнув, что непрозрачность правосудия не позволяет судить о природе, как обвинительных, так и оправдательных приговоров.

When Saudis sentence five to death for Khashoggi's murder, we fear that it is a way to silence them for ever and to conceal the truth. We cannot consider death penalty helps to bring justice. We still expect a full accounting. #Khashoggi #PressFreedom

