Пешеходы пережили встречу с локомотивом, сбившим их на станции под Киевом. Видео

Вечером в минувшую пятницу, 20 декабря, тепловоз сбил двух человек на станции Ирпень в Киевской области Украины. Момент ЧП попал в объектив камеры наблюдения.

Женщина и молодой человек попытались пересечь железнодорожные пути, однако не заметили приближающийся локомотив, который сбил пешеходов. От удара людей отбросило в сторону.

Как сообщают местные власти, оба пострадавших выжили. Дама отделалась легкими повреждениями, чего не скажешь о ее товарище по несчастью.

Молодой человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом лобно-теменной области головы, тупой травмой живота и переломом ребер. Он был экстренно прооперирован и помещен в палату интенсивной терапии.