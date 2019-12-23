"Эспаньол" снова уволил тренера

Барселонский "Эспаньол" отправил в отставку главного тренера Пабло Мачина. Причиной увольнения стало неудачное выступление "попугаев" в чемпионате Испании.

После 18 тура "Эспаньол" занимает последнее, 20 место в Ла Лиге. В последнем туре клуб из Барселоны проиграл ближайшему конкуренту "Леганесу". При этом "попугаи" заняли первое место в группе Лиге чемпионов и вышли в 1/16 финала.

"Эмпаньол" второй раз за сезон сменил главного тренера. Пабло Мачин в начале октября заменил Давида Гальего, но не смог исправить ситуации в первенстве страны. Мачин продержался на своем посту без малого три месяца. Имя нового тренера будет названо в ближайшие дни.