Вице-мэр Новосибирска высказалась о "возбуждающей" форме катка в центре города

Жителей Новосибирска заинтересовал новогодний городок, открытый возле Театра оперы и балета. Причиной живого интереса стала, в частности, форма катка. После того, как в интернете появилось фото этого объекта, сделанное с помощью квадрокоптера, у многих горожан возникли неприличные ассоциации.

Снимок с катком "фаллической" формы опубликовала в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. В комментарии к фото она написала: "Искусство должно возбуждать!"

Пользователи соцсети в комментариях отметили, что "искусство полно" фаллических символов, так что увидеть их можно много в чем. Сам же каток комментаторы назвали "очень милым".

Тем временем городские общественники призвали оштрафовать Терешкову. Представители организации "Гражданский патруль" попросили полицию проверить высказывание чиновницы в соцсети.

"Высказывание вице-мэра необходимо проверить, соответствует ли оно кодексу этики муниципальных служащих и не подпадает ли под статью о мелком хулиганстве", – заявил глава общества защиты прав потребителей "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью новосибирскому изданию KP.Ru.

Так или иначе, по словам Анны Терешковой, переделывать каток из-за его формы никто не собирается.