Голая женщина бегала по Красноярску с ребенком на руках

Удивительную картину наблюдали в понедельник несколько красноярцев — при минус 10 градусах по улице бежала абсолютно голая женщина. Комментаторы после появления записи начали сыпать шутками в соцсетях, однако история, как позже выяснилось, была куда серьезнее.

Из дома барышня убежала не одна, а с младенцем на руках. Сама она была в чем мать родила, а ребенка закутала в одеяло. На улице Молокова она заскочила в торговый центр, где оставила отпрыска охранникам, а сама устремилась дальше.

Пробежка была недолгой — по пути женщину перехватили сотрудники Росгвардии. В региональном Минздраве отметили, что ее уже отправили в специализированное медицинское учреждение, где она наблюдалась у врача.

Ребенка забрал отец, по предварительным данным, он не получил травм или обморожений во время неожиданной прогулки с матерью.