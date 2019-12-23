"Шить можете, что угодно!": на посадившую за руль сына женщину завели еще одно уголовное дело

На жительницу Нижних Челнов Агину Алтынбаеву, посадившую за руль автомобиля своего шестилетнего сына на скорости 130 км/ч, завели еще одно уголовное дело.

Ранее одиозной женщине инкриминировали неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, оставление ребенка в опасности и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Настроенная по-боевому Агина после этого выложила в социальную сеть ролик со своими сыновьями, в котором мальчики агрессивно высказались по этому поводу, пообещав устроить сладкую жизнь всем, кто, по их мнению, угрожает маме.

Взаимодействовать с правоохранительными органами Агине все же пришлось, и 23 ноября, по версии следствия, женщина "применила в отношении инспектора по делам несовершеннолетних насилие, не опасное для жизни и здоровья".

Позже по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти", предусматривающей в качестве наказания до 5 лет лишения свободы, о чем в понедельник, 23 декабря, сообщил СК РФ по республике Татарстан.

Женщина отреагировала на эту новость в свойственной ей манере. "Я боксом восемь лет занималась, если бы я захотела нахлобучить её, она бы просто не встала бы сама. Шить можете, что угодно и сколько угодно, мне на это вообще всё равно", —написала она на своей странице в социальной сети.

В своей записи она отметила, что эти обвинения являются ложными, а свидетели — подставными.