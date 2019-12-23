Пострадавшую в ДТП под Переславлем будут лечить в ярославской больнице имени Соловьева. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия". По словам медиков, сейчас женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как известно, смертельная авария случилась 20 декабря. Столкновение трех автомобилей — "Ауди", "Форд" и "Даф" — произошло на трассе М-8. Предварительное следствие показало, что водитель грузовика не смог справиться с управлением. Выехав на встречку, он врезался в микроавтобус и легковушку. В результате сильнейшего удара от обеих машин практически осталась груда металла. Трое погибло.

По факту ДТП проводятся следственные действия. После окончания проверки общественности будут представлены все детали случившегося.