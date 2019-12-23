Белорусы со стрельбой задержали россиян, которые ехали в ЕС за "лучшей жизнью"

Белорусские пограничники задержали двух россиян за попытку нарушения государственной границы. Они держали путь в Европу за "лучшей жизнью".

Об инциденте сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии. Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному поступил сигнал от одного из участков сигнализационного комплекса. На место происшествия выехала тревожная группа. Как оказалось, нарушителями государственной границы стали двое россиян, направлявшихся в Польшу. При задержании пограничники применили оружие, поскольку мужчины не выполняли просьбы правоохранителей.

У задержанных 1985 и 1986 годов рождения изъяли смартфоны, в которых был проложен маршрут в Польшу, два охотничьих ножа, компас, фонарь, деньги и паспорта. По словам россиян, они направлялись во Францию за "лучшей жизнью". Свое нарушение они объяснили отсутствием шенгенских виз.

Это не единичный случай незаконного пресечения границы. Второй инцидент произошел спустя несколько дней, 21 декабря. Нарушителем оказался 38-летний россиянин, который также направлялся за границу в поисках хорошей жизни. При задержании у него изъяли два телефона, кусачки, нож, плоскогубцы, нож, газовую горелку и сменные вещи.

В настоящее время в отношении задержанных начат административный процесс. Троим злоумышленникам грозит депортация с запретом въезда в Белоруссию сроком до пяти лет.