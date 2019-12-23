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23 декабря 201916:37

"Автомобилист" победил в Пекине

ВКонтакте/ХК "Автомобилист"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Пекине, где "Куньлунь" принимал "Автомобилист" из Екатеринбурга. Гости одержали победу с результатом 4:1.

"Автомобилист" заложил фундамент победы в первом периоде, выиграв его 2:0 благодаря голам Дэна Секстона и Артема Гареева. Во второй 20-минуте соперники обменялись голами. Сначала Кори Кейн сократил отставание в счете, но Брукс Мэйсик снова довел преимущество уральцев до двух шайб. В середине третьего периода Джефф Платт закрепил победу "Автомобилиста" 4:1.

"Автомобилист" набрал 50 очков и занимает третье место в Восточной категории. "Куньлунь" с 45 очками находится на седьмой позиции.

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