Путин поговорил с мальчиком, желание которого выполнил

Глава российского государства поговорил по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края. Он обратился на "Елку желаний", хотел приехать на Красную Поляну, чтобы покататься на лыжах. 22 декабря мальчик приехал в Сочи. И уже добрался до горных склоном Красной Поляны.

Глава государства поинтересовался у мальчика, есть ли снег на склонах, можно ли кататься. Мальчик ответил, что снег есть, сообщает ТАСС. Мальчик порадовал президента новостью о том, что снег есть.

"Супер, отлично! Договорились, — ответил Путин. — Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание".

Мальчик рассказал, что у него есть тренер, который его инструктировал в катании, показал, как справляться с лыжами на склоне.

"Супер. И тебе понравилось? Молодец. Все, договорились, Андрюша, давай, завтра еще покатайся", — реагировал на каждый ответ мальчика Путин.

При этом президент, который тоже увлекался горнолыжным спортом, попросил мальчика быть осторожнее. Горные лыжи — экстремальный вид спорта, напомнил ребенку Владимир Путина.

Андрей Кочетов пообещал быть на лыжах осторожным.

"Хорошего тебе катания на завтра", — напутствовал его президент.

В 2013 году врачи Андрюше Кочетову поставили опасный для жизни диагноз. "Елка желаний" сделала реальным исполнение его мечты — побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Открытку Андрея с "Елки желаний" снял Путин. Президент во второй раз принял участие в этом волонтерском движении.