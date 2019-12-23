Цекало выкупил фамилию у бывшей жены ради молодой возлюбленной

Российский продюсер, телеведущий Александр Цекало выкупил у бывшей жены фамилию, чтобы дать ее очередной супруге, художнице Дарине Эрвин. Ранее артист был связан семейными узами с Викторией Галушко, сестрой певицы Веры Брежневой.

Как сообщает StarHit, Эрвин отказывалась брать фамилию супруга, поскольку не хотела, чтобы ее носила бывшая жена. В окружении пары рассказали, что Цекало поступил по-мужски, оставив Галушко дом, машину. Кроме того, продюсер до сих пор полностью содержит семью. Виктория не хотела расставаться с фамилией, но в итоге Александр Цекало заплатил ей за смену паспортных данных. По условиям, Галушко должна была съездить на Украину и вернуть себе девичью. Бывший супруг даже нанял адвокатов, которые контролировали процесс.

Дарина Эрвин моложе Цекало на тридцать лет. Молодая художница наполовину русская, наполовину кореянка. Ранее Цекало был женат на певице Лолите Милявской, которая, к слову, недавно рассталась с супругом.