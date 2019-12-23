Борис Джонсон: перезагрузка отношений с Россией невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что перезагрузить отношения с Россией невозможно.

Как передает ТАСС, об этом он проинформировал мировую общественность в интервью британскому журналу The Spectator.

Джонсон сообщил журналистам издания, что вначале полагал, что Лондон может выстроить отношения с Москвой, поскольку Россия, по его словам, это "великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма". Однако по словам главы правительства Соединенного Королевства, он ошибался и сильно этим разочарован.

В конце июня Джонсон обвинил Россию в том, что она не заинтересована в улучшении отношений с Великобританией, приведя в качестве примера случай с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери.

Лондон обвинил в покушении на жизнь Скрипаля, который ранее был осужден в РФ за шпионаж в пользу Британии, Москву. Российская сторона отрицает эти обвинения.