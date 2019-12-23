Путин: преодолеть административные барьеры поможет регуляторная гильотина

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая называется регуляторная гильотина, позволит бизнесу преодолеть административные барьеры, мешающие двигаться вперед. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Таким образом глава государства ответил на жалобу фермера из подмосковной Истры Олега Сироты, который рассказал о ряде административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса. По словам Владимира Путина, ситуация выглядит "анекдотично", но в то же время безобразно. Президент отметил, что уже даны соответствующие распоряжения, которые позволят к 1 января 2021 года подготовить регуляторную гильотину, сообщает ТАСС. Она отменит все, что себя изжило, не работает и мешает двигаться вперед.

Владимир Путин рассказал, что Министерству сельского хозяйства и вице-премьеру необходимо активнее работать в своем сегменте. По словам президента, для него самого это удивительно, но подобная ситуация складывалась десятилетиями еще с советских времен и тянется до сих пор.