Скандал с 737 MAХ вынудил главу Boeing уйти в отставку

Авиакомпания Boeing лишилась руководителя. В отставку подал 55-летний Деннис Мюленбург. Он уходит в разгар скандала вокруг приостановки полетов авиалайнера модель 737 MAX. Во главе американской самолетостроительной корпорации Мюленберга сменит Дэвид Калхун, сообщает ТАСС.

К исполнению обязанностей новый исполнительный директор авиакорпорации приступит с 13 января 2020 года. До этого Мюленберга временно будет замещать финансовый директор Грег Смит.

Производство самолетов Boeing 737 MAX было приостановлено после двух авиакатастроф. Это существенно повлияло на стоимость акций компании (минус пять процентов) и снизило к компании уровень кредитного доверия. Еще на один процент акции уронил не вполне удачный запуск к МКС космического корабля Starliner. Из-за сбоя в программном обеспечении корабль сжег больше топлива, чем ожидалось. Это не позволило ему состыковаться с Международной космической станцией на орбите Земли.

Приостановка производства авиалайнеров, которых назвали смертоносными, повлияло на 600 компаний-поставщиков американского авиагиганта и, возможно, будет стоить рабочих мест 12 тысячам сотрудников компании. На свой среднемагистральник Boeing собрал почти 5000 заказов.

Две катастрофы самолета модели Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии и унесли жизни 346 пассажиров. Их убила новейшая система MCAS. Пересилить программу, которая самостоятельно меняет угол атаки так, что самолет камнем летит вниз, пилоты Lion Air и Ethiopian Airlines не смогли. Производитель самолетов выплатит семьям погибших 100 миллионов долларов.