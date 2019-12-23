"Брага" рассталась с тренером Са Пинту

Рикарду Са Пинту отправлен в отставку с поста главного тренера "Браги". Причиной увольнения – слабое выступление команды в чемпионате Португалии.

После 14 туров "Брага" занимает восьмое место в португальской Суперлиги. Руководство сочло этот результат достаточным для увольнения Са Пинту. Новый тренер будет назначен после Рождества.

При этом "Брага" успешно выступает в Лиге Европы. Португальский клуб выиграл турнир в группе К и вышел в 1/16 финала, где сыграет с шотландским "Рейнджерс". В квалификационном раунде подопечные Са Пинту дважды обыграли московский "Спартак" 1:0 и 2:1.