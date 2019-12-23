Под Курганом учителя оштрафовали и уволили за мат

В одной из школ Курганской области уволен учитель физкультуры. Это произошло после того, как он обругал матом ученика. Кроме того, педагогу придется выплатить штраф за оскорбление несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в школе Шадринского района. По факту оскорбления в полицию обратился родитель ученика. В результате проверки прокуратура установила, что во время урока физкультуры между учителем и школьником произошел словесный конфликт, педагог в присутствии других учеников грубо и нецензурно высказался в отношении мальчика, тем самым унизив его. Об инциденте сообщается на сайте прокуратуры региона.

По факту случившегося в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время учитель освобожден от занимаемой должности.

Ранее сообщалось об инциденте в одной из школ Тюменской области. Учитель ОБЖ обматерил учеников, применяя при этом к ним физическое насилие.