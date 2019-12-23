Убивший полицейского при задержании саратовец находился в федеральном розыске

Застрелившего полицейского во время задержания 32-летнего саратовца по решению суда отправили на два месяца в изолятор, где он будет дожидаться окончания расследования.

Трагический случай произошел около девяти часов вечера 21 декабря в Киевском проезде, где наряд полиции остановил для проверки документов двоих мужчин. Один из них, Роман Бичев, неожиданно выхватил оружие и выстрелил в лейтенанта полиции Михаила Гадеева. Пуля попала в грудь рядом с сердцем, тем не менее стражи порядка задержали злоумышленников.

Несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти Гадеева — он скончался в больнице. В понедельник полицейского предали земле, у него остались жена и маленькая дочка. Позже за помощью к медикам обратился и его напарник — он получил во время стычки с подозреваемыми ссадины и синяки.

Бичев, как выяснилось, был судим за кражу и угон, а позже был объявлен в федеральный розыск за сбыт наркотиков. Этим обстоятельством и объясняется тот факт, что он схватился за оружие при виде полицейских.