Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

Мария Швецова начинает новое расследование. Смотрите вечером продолжение самого популярного сериала "России" "Тайны следствия".

В новых сериях — преступление на турнире по игре го. После напряженного решающего поединка в гостинице обнаружено тело чемпиона. Рядом с орудием убийства найдена визитка цыганского барона. Но все не так однозначно.

Команде Швецовой предстоит распутать целый клубок загадок и противоречий. Погони, перестрелки, тайны и неожиданные повороты следствия. С каждым новым фильмом и новым делом Швецовой накал страстей в сериале и зрительский интерес только растут.

"Уважаемые зрители, дорогие и любимые, спасибо, что девятнадцать лет подряд вы включаете телевизор, смотрите нашу работу. Мы работаем искренне, по-настоящему и только для вас. Пожалуйста, смотрите нас и мы будем очень счастливы", — рассказала заслуженная артистка России Анна Ковальчук.

Это уже девятнадцатый сезон "Тайн следствий". Полковник юстиции сменила имидж — на этот раз она предстала в образе блондинки. Швецовой помогают оперативники Курочкин и Кораблев, а также начальник Ковин. В детективном сериале главные роли сыграли Анна Ковальчук, Игорь Николаев, Александр Новиков, Вячеслав Захаров и Антон Ксенев.