Путин рассказал, что пьет вместо чая

"Знаете, я даже чай не пью", — признался в Адыгее на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и развитию сельских территорий глава российского государства Владимир Путин. Путин раскрыл тайну напитка, который он предпочитает.

"Я пью облитые кипятком травы Алтая", — поделился этой тайной в прямом эфире телеканала "Россия 24" российский президент.

На встрече с общественностью генеральный директор винодельческого предприятия "Фанагория" Петр Романишин передал Путину для новогоднего стола вино 2016 года. А фермер Олег Сирота передал Путину сыр.

Владимир Путин поблагодарил Романишина и Сироту за подарки.

"Использую на новогоднем столе ваше вино и сыр", — заверил их российский президент.

Между тем, китайские покупатели уже оценили термокружку, как у Путина, которая пользуется в Китае большим успехом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на саммите G20 в Осаке рассказал, что Путин из этого термоса постоянно пьет чай. Путин внес уточнения в слова Пескова.