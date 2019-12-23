Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования

Впервые в России Москва начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в формате контрактов жизненного цикла. Об этом рассказала общественности заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Формат контрактов жизненного цикла позволяет иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться. Это означает, что столица платит только за работающее оборудование. По словам Раковой, в торгах впервые принимают участие только непосредственные производители — это дает возможность серьезно снизить цену. Заместитель мэра отметила, что на сегодня прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ, а также 101 аппарата МРТ. Анастасия Ракова рассказала, что начальная максимальная цена контракта составила 28,2 миллиарда рублей. В результате торгов стоимость была снижена на рекордные 30-50 процентов. Итоговая цена составила 16,6 миллиарда рублей.

Ракова отметила, что поставщик будет обслуживать аппарат на протяжении всего срока эксплуатации. Так, для аппаратов МРТ и КТ жизненный цикл составляет десять лет.