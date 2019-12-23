Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал полномочный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов, отметив, что Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца 2019 года.

Эту же информацию подтвердил и представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник, подчеркнув, что в ходе переговоров сняли главную проблему – декриминализацию передаваемых лиц.