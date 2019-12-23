Карло Анчелотти официально объявлен тренером "Эвертона"

"Эвертон" объявил о назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти главным тренером команды. Контракт с Анчелотти рассчитан до мая 2024 года.

60-летний Карло Анчелотти всего две недели находился без работы. 10 декабря он покинул итальянский "Наполи", а 23 декабря подписал договор с девятикратным чемпионом Англии. "Эвертон" в свою очередь в начале месяца расстался с тренером Марку Силвой. В течении двух недель игрой команды из Ливерпуля руководил Данкан Фергюсон.

Карло Анчелотти – один из самых титулованных тренеров Европы. Он трижды выигрывал Лигу чемпионов – два раза с "Миланом" и один раз с "Реалом". Также он приводил "Парму" к победи в Кубке УЕФА. Также он тренировал "Ювентус", "Челси" и "Баварию". Также Карло нчелотти дважды выигрывал Кубок чемпионов в качестве полузащитника "Милана".