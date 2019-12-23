Античные артефакты из Сирии изучат севастопольские ученые. Исторические объекты были обнаружены на разной глубине Средиземного моря недалеко от сирийского острова Арвад. Как рассказали сотрудники СевГУ, работы проводились совместно с Гендирекцией древностей и музеев в Сирии. Всего было найдено не менее 70 предметов античности.

Работы начались 15 декабря. По информации пресс-службы университета, обнаруженные под водой объекты — это древние строения, корабли, различные предметы быта. Теперь их будут изучать при помощи телеуправляемых глубоководных аппаратов. Как рассказал глава Центра морских исследований и технологий Дмитрий Татарков, современный мобильный гидролокационный комплекс позволяет тщательно исследовать большую акваторию — более двадцати километров. Профильная и гидроакустическая съемка велась на площади размером в сто морских миль.

Экспедиция проводится в районе островов Арвад, Макруд, Эль-Аббас, Эль-Фана и Эль-Фарис. Предположительно в этом район располагался древний порт Амрид, передает служба информации "Вести – Севастополь".