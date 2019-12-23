Артем Дзюба признан лучшим футболистом года

Российский футбольный союз и "Спорт-Экспресс" назвали лучшего футболиста уходящего года. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.

В голосование участвовали 16 тренеров и менеджеров всех клубов российской премьер-лиги и 16 журналистов издания, а также болельщики. Победил в опросе Артем Дзюба, набравший 222 балла. На втором месте полузащитник "Монако" Александр Головин – 156. Третий результат у польского легионера "Локомотива" Гжегожа Крыховяка – 129.

Конкурс проводился в четвертый раз. Ранее победителями становились – 2016 год – Федор Смолов ("Краснодар"), 2017 – Квинси Промес ("Спартак"), 2018 – Артем Дзюба ("Зенит").