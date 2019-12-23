Медведев готов решить проблему санкций, если Украина проявит инициативу

Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Россия для Украины остается крупнейшим торговым партнером, а также рынком сбыта.

По мнению председателя кабинета министров РФ, остающиеся объемы сотрудничества двух государств значимы и для Москвы, и для Киева.

Медведев не исключил в будущем возобновления контактов с украинским премьер-министром, но пока, по его словам, он не созванивается и не переписывается с Алексеем Гончаруком.

При этом руководитель российского правительства напомнил, что вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак, общаются со своими украинскими коллегами.

Санкции против России Киев стал вводить весной 2014 года в связи с присоединением Крыма к РФ и с началом конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела аналогичные меры. С тех взаимные санкции несколько раз расширялись.