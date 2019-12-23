Бывший нападающий "Зенита" Халк может продолжить карьеру в Испании

Бразильский нападающий Халк может вернуться в Европу из Китая, где он выступал в "Шанхай СИПГ". В услугах 33-летнего футболиста заинтересован "Эспаньол".

Клуб из Барселоны, ведущий борьбу за сохранение прописки в испанской Примере, планирует укрепит состав. "Эспаньол" рассчитывает арендовать Халка до конца сезона. В настоящее время ведутся переговоры с бразильцем.

Живанилдо Виейра ди Соуза, более известный как Халк, с 2012 по 2016 годы выступал за "Зенит", после чего перешел в клуб из Шанхая. Халк становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок нашей страны. До прихода в "Зенит" бразилец выигрывал чемпионат Португалии в составе "Порту" т побеждал в розыгрыше Лиги Европы. На счету нападающего 48 матче в составе сборной Бразилии, в которых он забил 11 мячей.