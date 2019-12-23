"Таврия" сделала Крым ближе для 14 миллионов россиян

Для 14 миллионов россиян Крым стал ближе. Именно столько пассажиров ежегодно, по предварительным расчетам, будут добираться до полуострова на поездах. Движение по железнодорожной части Крымского моста открыл Владимир Путин: вместе с мостостроителями он совершил путешествие из Керчи в Тамань. Первый пассажирский состав днем 23 декабря отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь, он уже пересек границу Тверской и Московской областей.

Это технический, можно сказать, литерный состав, который готовится к первому полету по Крымскому мосту. Станция "Керчь Южная". Сейчас рельсовый автобус из трех вагонов направляемся на другой берег без остановок.

Каждая секунда этого события войдёт в историю. Грандиозный финал большой работы и долгожданный старт движения. Крымский мост готов.

"Здравствуйте! – здоровается Владимир Путин. — Ну что? Поехали".

- Хотите гудок на отправление?

"Свисток один?" – интересуется Путин.

- Да, один.

"Начинаем движение", — командует президент.

Первый поезд набирает ход. Президент — в кабине машиниста.

"Конечно, значительно мягче идет, чем на автомобиле", — отмечает глава российского государства.

То, что раньше было мечтой, сегодня стало реальностью — бархатный путь между двух морей. 19 километров железной дороги. Мимо проносятся автомобили — это автодорожная часть моста, она проходит параллельно Крымской железной дороге.

Два берега одной страны теперь надежно связаны двумя мостами, что возвели в рекордные, просто немыслимые сроки — четыре года непрерывной стройки.

"Красиво действительно, — смотрит на окружающие пейзажи Владимир Путин. — Здесь тоже вспоминали, как начиналась стройка. 2014 год, как забивали эти первые сваи, сколько, месяц первую сваи били, Аркадий Романович?"

- Две недели били, — отвечает Ротенберг.

"Я как раз тоже приезжал", — вспомнил Путин.

- Труда положено много, на самом деле, — соглашается Аркадий Ротенберг.

"Красавец, а не мост вообще", — оценивает работу тысяч строителей Путин.

С двух сторон море, которое теперь покорено. А в самом сердце Керченского пролива — белоснежные арки. Это главный символ Крымского моста, настоящее инженерное чудо, за строительством которого наблюдал весь мир. Ничего подобного раньше никто не делал.

"Главный человек на стройке с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью. Он говорил таким голосом, что я его спросил: Ты что, выпил что ли? "Нет, — отвечает, — тут даже близко никто к бутылке не подходил. И дальше сказал замечательную вещь: "Только русский человек может это сделать", — отметил Путин.

"Мы принимали решение подымать арку. И нам нужно было трое суток, чтобы был полный штиль. И когда ребята ко мне обратились, говорили: ну что, начинаем? Я говорю: да, конечно, так в общем-то как будто бы не было волнения. Но на самом деле, конечно, это была волнительная штука. И наверно, по этому поводу я и ему позвонил и сказал, что мы начинаем, чтобы он тоже дал свое благословение", — рассказал председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг о ночном звонке главе российского государства.

Итог большой работы: Крымский мост теперь видно даже из космоса. Он самый протяженный в Европе — 19 километров, а также самый большой в России. И это больше чем мост.

Всего 15 минут, и поезд уже на другом берегу. Так теперь будет всегда. Первая остановка — "Тамань Пассажирская".

Тысячи рабочих со всей страны в очередной раз доказали, что для России нет ничего невозможного.

Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков признался, что многие думали, что сделать в такие сроки проект такого масштаба просто невозможно.

"К счастью, мы ошибались", — признается Кайрат Турсунбеков.

Генеральный директор компании "Мостотрест" Владимир Власов добавляет, что это общий успех. Строители подтвердили свою квалификацию. Мост – это свидетельство этого. Это победа!

И вот Владимир Путин поздравляет строителей с запуском Крымского моста.

"Вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе. И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем, — отметил президент. — Поздравляю вас с этим событием".

Это большое событие и для пассажиров. На связи с Таманью — Северная столица, откуда и отправляется легендарная "семерка". Так называется поезд, что больше полувека связывал два Города-героя — Ленинград и Севастополь. Пора в путь.

"Поехали", — вновь командует Путин.

И пока начальник состава докладывает президенту, что к старту движения все готово, на фоне хорошо видно отъезжающий от перрона поезд.

"Догоняйте", — советует ему президент.

Запрыгнуть в последний вагон — тоже приключение.

Это поезд №7, легендарная "семерка ". Этим поездом ездили питерцы на море.

В теплых интонациях проводников и в широких улыбках пассажиров — предчувствие большого и радостного события. Наконец, в расписание вернулась эта строчка: "поезд №7 Санкт-Петербург – Севастополь". Это маршрут, овеянный романтикой.

"Все, мы поехали до Севастополя! Ура!" – радуются пассажиры комфортабельного купе.

Старый состав носил имя "Нева", новый назвали "Таврия". И расписали серые вагоны силуэтами чаек и дельфинов.

"Приехали специально из Москвы, чтобы поехать на этом поезде", — признается москвич Игорь Касаткин.

- Так из Москвы же тоже идет поезд?

"Но он второй, а хочется все-таки первый", — отвечает мужчина.

"Попаду, наконец, спустя много-много лет на свою малую Родину, потому что я родилась в Симферополе", — предвкушает проводник Наталья Степанова.

В первые сутки продаж, билеты покупали со скоростью три штуки в минуту. Заняты все места во всех 17 вагонах. Отправление — ровно в 14.00.

"Я с детства боюсь летать на самолетах, этот поезд для меня — мечта. Мечты сбываются", — уверена Светлана Никитова.

Состав уезжает без начальника поезда. Ему приходится догонять его уже в пути.

"Мы проследовали следующим поездом – "Сапсаном". Нагнали поезд №7 в Угловке, вышли и встретили его, — улыбается начальник поезда "Таврида" Александр Калеущенко.

Поезд уже мчится, а в Великом Новгороде еще собирает вещи в дорогу Александр Попов — легендарный ветеран-освободитель Севастополя.

"В гости к тебе еду, хочу преодолеть дорогу до города-героя Севастополя", — предупреждает своего севастопольского друга ветеран Александр Попов телефонным звонком в Севастополь.

9 мая 1944 года возглавляемый Поповым экипаж танка Т-34 одним из первых ворвался в город. Александру Попову тогда было 23 года, теперь – 98.

"Хочу мост посмотреть, у меня там товарищ недалеко похоронен", — поясняет Александр Попов.

А в соседнем плацкартном вагоне пассажиры достают съестные припасы.

- Помидорчики, огурчики есть!

Проводники раздают белье и разносят чай. Новенькие фирменные подстаканники с надписью "Таврия" каждому пассажиру достанутся в подарок.

Ночью мимо этой станции промчится первый пассажирский поезд.

"Мы не запускаем его с начала, а мы восстанавливаем это движение, — поясняет Путин. — Потому что впервые это движение между Петербургом, а первый поезд будет Петербург-Севастополь, было организовано 145 лет назад. И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет прерывалось только 3 раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по-другому, но надежному, крепкому маршруту".

Почти три тысячи километров и 44 часа под стук колес. Это путь легендарной "семерки". Романтики железной дороги смогут отправится в путь и из столицы нашей Родины. Поезд Москва-Симферополь стартует уже 24 декабря. Появятся и совершенно новые маршруты, что свяжут курортные города Краснодарского края и Крыма.

- Есть идея: небольшой кусочек достроить. И запустить из Анапы сюда электричку. Аэропорт – Анапа – через мост до Керчи.

"А там много строить от Анапы?" – спрашивает Путин.

"Четыре с половиной километра", — поясняет министр транспорта Евгений Дитрих.

И тогда полуостров ждет самый настоящий туристический бум. По Крымскому мосту смогут проехать почти 100 поездов в сутки, а это 14 миллионов пассажиров.

Крымский мост еще задолго до своего открытия стал главным символом единения. Даже название для него выбрали всей страной! Ведь это и правда долгожданное чудо.

Увидеть его в выгодном свете — в цветах триколора — смогут первые пассажиры. Арку в цветах триколора зажгут ровно в полночь 24 декабря. Такое точно нельзя пропустить.

Атмосфера в вагонах близка к праздничной. Каждый чувствует себя, если не первопроходцем, то человеком причастным к истории, Крымский мост первый поезд будет проезжать ночью25 декабря в два часа.

Проводники обещают разбудить всех желающих его увидеть.

"Конечно, будем будить, — говорит проводница Юлия. – Через Крымский мост все первый раз едут. Всем интересно!"

В вагоне-ресторане в разгаре ужин. Меню богатое.

"В ужин входит салат картофельный, салат овощной, семга с брокколи и соусом тартар", — перечисляет вечерние блюда официантка вагона-ресторана.

Между Тверью и Рязанью путь занимает шесть часов, впереди — еще 37. В город-герой Севастополь первый пассажирский поезд регулярного сообщения прибудет в 9 утра 25 декабря 2019 года.