Дошли до финиша: Киев и Донбасс подготовили новогодний "подарок" пленным

Киев сегодня, 23 декабря, все-таки согласился на обмен пленными до нового года, как об этом было условлено на недавнем нормандском саммите. Переговоры трехсторонней контактной группы, завершившиеся разногласиями в прошлый раз при личной встрече, сегодня в формате онлайн-видеосвязи достигли результата. Как сообщил полпред России Борис Грызлов, условия для освобождения удерживаемых лиц, наконец, удалось согласовать.

Видеоконференция проходила в Министерстве иностранных дел Донецкой народной республики. Рекорд предыдущих заседаний, некоторые из которых длились по десять часов, побить не удалось. Но зато стороны смогли дойти до финиша. Чем не подарок к Новому году? И для тех, кто находится в плену, и для их семей, друзей, родственников. Договоренность, наконец-то, достигнута. Обмен будет проведен в ближайшие дни.

"Наконец-то удалось договориться о многих процедурных вещах, фактически обо всех, на которых настаивали республики для того, чтобы не просто осуществить процедуру обмена, а с полноценным восстановлением в правах всех лиц, которые вернутся домой", — рассказала представитель ДНР в контактной группе по урегулированию Наталья Никонорова.

"Разговор был достаточно сложный, но в результате удалось согласовать реализацию до конца года обмена удерживаемых лиц по формуле "все установленные на всех установленных", — поделился представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, министр иностранных дел ДНР Владислав Дейнего.

Окончательные цифры пока не прозвучали, но Киев удалось убедить в главном: завершить процедуру помилования и отказаться от дальнейшего преследования освобождаемых лиц.

"В последних списках, которые были утверждены, значилось 87 человек, подтвержденных украинской стороне. Украинская сторона подтвердила 53 человека, но должна пройти дополнительная верификация", — сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Времени остается немного, но украинская сторона все еще планирует передать окончательный список лиц.

"Сейчас мы окончательно сверяем списки, чтобы единовременно выполнить процесс по обмену до конца года", — рассказала представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Валерия Лутковская.

На сегодняшней видеоконференции прозвучали даты, когда список будет озвучен — 27 или 28 декабря. После этого никаких задержек быть не должно, но лучше не загадывать.

Обмен срывался уже несколько раз. Несогласованные списки, попытка уйти Украиной от формулы "все на всех", постоянный перенос дат. Но все-таки по ощущениям, которыми делятся участники контактной группы, по тому, что переговорщики говорят не для камер, становится понятно, что шансы очень высоки. Осталось подождать совсем немного.