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23 декабря 201920:31

Президент ЦСКА Гинер добился смягчения наказания от РФС

Eurosport.ru

Апелляционный комитет Российского футбольного союза изменил решение по наказанию президента ЦСКА Евгения Гинера, который накануне раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Заседание состоялось 23 декабря в Доме футбола.

"Принято решение удовлетворить жалобу Гинера Е.Л. на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично, — написано на официальном сайте РФС. - Изменить решение комитета РФС по этике, изложив его в следующей редакции:

"В связи с допущенными президентом ЦСКА, членом исполкома РФС и председателем финансового комитета РФС Евгением Гинером нарушениями регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, сроком на девять месяцев. При этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть – условной спортивной санкцией, и в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей".

Напомним, что после матча 19 тура российской премьер-лиги между ЦСКА и "Краснордаром", который состоялся седьмого декабря, Гинер выступил с жесткой критикой Егорова. Глава столичных "армейцев" даже предложил тому "застрелиться".

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