Столичные власти рассказали, как вести себя при угрозе минирования

В связи с участившимися за последние две недели сообщениями о ложном минировании, случаями эвакуации учеников из школ Департамент образования и науки города Москвы записал и опубликовал в Facebook видеообращение, напомнив тем самым правила поведения в подобных ситуациях.

Заместитель руководителя ведомства Антон Молев сообщил, что происходящее вызывает напряжение. По его словам, именно это и является целью тех, кто сообщает о минировании.

Антон Молев рассказал, что в подобных ситуациях незамедлительно организовывается эвакуация детей в безопасное место и о случившемся извещаются все соответствующие органы власти, родители. Далее на место прибывают наряды и полностью обследуют здание.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы отметил, что частотность сообщений о минировании влияет на учебный процесс и мешает ему. Молев рассказал, что в таких ситуациях главный риск — это паника. Детям необходимо точно следовать инструкциям классного руководителя или воспитателя, также ребенку нужно держаться вместе с классом или группой. По словам представителя ведомства, ложные сообщения о минировании — "неприятная ситуация".

Волна "минирований" началась в Москве в конце ноября. 20 декабря поступила информация об угрозе взрыва всех станций столичного метрополитена. Ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.