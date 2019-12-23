Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 декабря 201921:09

Ласицкене и Шубенков названы спортсменами года

EPA

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и назвала лучших спортсменов. По итогам голосования делегатов отчетной конференции ВФЛА были определены лауреаты в главных номинациях.

Лучшей легкоатлеткой была названа прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая в минувшем сезоне девять турниров зимнего сезона, а также 13 турниров летнего сезона. Кроме того, она повторила свой лучший результат – два метра шесть сантиметров.

В аналогичной мужской номинации первенствовал барьерист Сергей Шубенков. В 2019 году в его активе которого победы на Всемирных военных играх, на двух этапах Бриллиантовой лиги, серебро Европейских игр и чемпионата мира, а также бронза финала Бриллиантовой лиги.

Среди остальных номинантов отметим 19-летнюю Полину Миллер, названную лучшей молодой спортсменкой, Анжелику Сидорову, победившую в номинации "За волю к победе" и Василия Мирзова, взявшего статуэтку в номинации "Лучший молодой спортсмен".

Сейчас

22:05

Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов

21:30

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

18:13

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

17:21

Глава Boeing ушел в отставку

17:00

Борис Джонсон: перезагрузка отношений с Россией невозможна

15:10

Обвиняемый в угрозах судье Криворучко вышел из СИЗО

14:52

Сенаторы поддержали возвращение курилок в аэропорты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Таврия" сделала Крым ближе для 14 миллионов россиян

"Таврия" сделала Крым ближе для 14 миллионов россиян

42 минуты назад
Дошли до финиша: Киев и Донбасс подготовили новогодний "подарок" пленным

Дошли до финиша: Киев и Донбасс подготовили новогодний "подарок" пленным

1 час назад
Глава Чечни подвел итоги: Кадыров гордится оценкой Путина, но на работу в Москву не поедет

Глава Чечни подвел итоги: Кадыров гордится оценкой Путина, но на работу в Москву не поедет

2 часа назад
"Северный поток-2" будет достроен, а на санкции Вашингтона Москва ответит аналогично

"Северный поток-2" будет достроен, а на санкции Вашингтона Москва ответит аналогично

1 час назад

Трансляции

Завтра, 24 декабря

10:40

Итоговая пресс-конференция Валентины Матвиенко
13:30

Расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ
16:00

Встреча Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ
Все трансляции
Мечты сбываются: Путин помог десятилетнему мальчику покорить вершину

Мечты сбываются: Путин помог десятилетнему мальчику покорить вершину

42 минуты назад
Путин рассказал, что пьет вместо чая

Путин рассказал, что пьет вместо чая

3 часа назад
Тигран Кеосаян пришел в гости к Корчевникову с двумя женами

Тигран Кеосаян пришел в гости к Корчевникову с двумя женами

6 часов назад
Экологи рассказали, как не принести домой вместе с елкой клещей

Экологи рассказали, как не принести домой вместе с елкой клещей

6 часов назад
Цекало выкупил фамилию у бывшей жены ради молодой возлюбленной

Цекало выкупил фамилию у бывшей жены ради молодой возлюбленной

4 часа назад
Скандал с 737 MAХ вынудил главу Boeing уйти в отставку

Скандал с 737 MAХ вынудил главу Boeing уйти в отставку

4 часа назад
Столичные власти рассказали, как вести себя при угрозе минирования

Столичные власти рассказали, как вести себя при угрозе минирования

40 минут назад
В Москве проходит закрытая премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"

В Москве проходит закрытая премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"

1 час назад
2
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

2 часа назад
Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

3 часа назад
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

13 часов назад
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
Демократы не торопятся передавать обвинения в Сенат, Трамп в бешенстве

Демократы не торопятся передавать обвинения в Сенат, Трамп в бешенстве

22 минуты назад
Ласицкене и Шубенков названы спортсменами года

Ласицкене и Шубенков названы спортсменами года

55 минут назад
Медведев готов решить проблему санкций, если Украина проявит инициативу

Медведев готов решить проблему санкций, если Украина проявит инициативу

2 часа назад
Набирающий популярность мессенджер оказался инструментом спецслужб

Набирающий популярность мессенджер оказался инструментом спецслужб

3 часа назад
Предновогодняя Москва. Фотолента

Предновогодняя Москва. Фотолента

3 часа назад
Жестоко избитую девочку из Ингушетии выписывают из больницы

Жестоко избитую девочку из Ингушетии выписывают из больницы

4 часа назад
Борис Джонсон: перезагрузка отношений с Россией невозможна

Борис Джонсон: перезагрузка отношений с Россией невозможна

4 часа назад
Кто, где, кому? Психологи рассказали, как обманывают "виртуозы вранья"

Кто, где, кому? Психологи рассказали, как обманывают "виртуозы вранья"

5 часов назад
Белорусы со стрельбой задержали россиян, которые ехали в ЕС за "лучшей жизнью"

Белорусы со стрельбой задержали россиян, которые ехали в ЕС за "лучшей жизнью"

5 часов назад
"Опасное излучение" от iPhone и Samsung Galaxy опровергли официальным тестом

"Опасное излучение" от iPhone и Samsung Galaxy опровергли официальным тестом

5 часов назад
В Карелии "Гелендваген" сбросили с вертолета ради хайпа

В Карелии "Гелендваген" сбросили с вертолета ради хайпа

5 часов назад
Голая женщина бегала по Красноярску с ребенком на руках

Голая женщина бегала по Красноярску с ребенком на руках

5 часов назад
"Шить можете, что угодно!": на посадившую за руль сына женщину завели еще одно уголовное дело

"Шить можете, что угодно!": на посадившую за руль сына женщину завели еще одно уголовное дело

5 часов назад
В ядре Земли нашли железный снег

В ядре Земли нашли железный снег

5 часов назад
Пес под Рождество вернулся домой после 6 лет блужданий

Пес под Рождество вернулся домой после 6 лет блужданий

6 часов назад
Обвиняемый в угрозах судье Криворучко вышел из СИЗО

Обвиняемый в угрозах судье Криворучко вышел из СИЗО

6 часов назад
В Германии пропавшего два года назад подростка нашли в чулане у педофила

В Германии пропавшего два года назад подростка нашли в чулане у педофила

6 часов назад
Воду из "Фукусимы" могут слить в океан или испарить

Воду из "Фукусимы" могут слить в океан или испарить

6 часов назад
Матрешки и золотые петушки: главная елка страны наряжена в народном стиле

Матрешки и золотые петушки: главная елка страны наряжена в народном стиле

6 часов назад
Смертельная красота: крем для лица увеличил концентрацию ртути в организме женщины в 500 раз

Смертельная красота: крем для лица увеличил концентрацию ртути в организме женщины в 500 раз

6 часов назад
Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыта российская цена

Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыта российская цена

6 часов назад
Сенаторы поддержали возвращение курилок в аэропорты

Сенаторы поддержали возвращение курилок в аэропорты

6 часов назад
Итоги 2019 года: 10 самых важных для науки людей по версии издания Nature

Итоги 2019 года: 10 самых важных для науки людей по версии издания Nature

8 часов назад
Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 15 января

Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 15 января

9 часов назад
Австралиец изнасиловал девушку, пригрозив ей плохими отзывами на Airbnb

Австралиец изнасиловал девушку, пригрозив ей плохими отзывами на Airbnb

9 часов назад
Наглый рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа с "Майбахами"

Наглый рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа с "Майбахами"

9 часов назад
8 самых неправильных Дедов Морозов из мультфильмов

8 самых неправильных Дедов Морозов из мультфильмов

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку