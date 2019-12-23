Ласицкене и Шубенков названы спортсменами года

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и назвала лучших спортсменов. По итогам голосования делегатов отчетной конференции ВФЛА были определены лауреаты в главных номинациях.

Лучшей легкоатлеткой была названа прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая в минувшем сезоне девять турниров зимнего сезона, а также 13 турниров летнего сезона. Кроме того, она повторила свой лучший результат – два метра шесть сантиметров.

В аналогичной мужской номинации первенствовал барьерист Сергей Шубенков. В 2019 году в его активе которого победы на Всемирных военных играх, на двух этапах Бриллиантовой лиги, серебро Европейских игр и чемпионата мира, а также бронза финала Бриллиантовой лиги.

Среди остальных номинантов отметим 19-летнюю Полину Миллер, названную лучшей молодой спортсменкой, Анжелику Сидорову, победившую в номинации "За волю к победе" и Василия Мирзова, взявшего статуэтку в номинации "Лучший молодой спортсмен".