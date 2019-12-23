Баскетбол. "Химки" впервые в сезоне проиграли в Единой лиге

Подмосковные "Химки" потерпели первое поражение в нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ. Победная серия химчан прервалась в 12 туре чемпионата, когда они на своем паркете проиграли "Локомотив-Кубани".

Итоговый счет встречи – 94:89 в пользу баскетболистов из Краснодара. Не помогли хозяевам площадки даже 22 очка их лидера Алексея Шведа, ставшего самым результативным игроком матча. В составе "Локо" наибольший результат по набранным очкам у Уилла Каммингса (19).

Впрочем, несмотря на первое поражение "Химки" сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата. Следом за ними располагаются московский ЦСКА и как раз "Локомотив-Кубань".