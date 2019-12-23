Строители Крымского моста дали гарантию на 100 лет

"Крымский мост готов на 100%. Он имеет гарантию более 100 лет и будет служить людям долгие годы, так как соответствует всем современным нормам", — заявили в прямом эфире программы "60 минут" строители самого длинного в России и Европе моста.

Корреспондент ВГТРК Алексей Петров пообщался на станции Тамань-Пассажирская с мостостроителями и рассказал, в каких невероятно сложных условиях они работали.

"Это очень значимая для мостовиков стройка. Мы рады и горды, что участвовали в строительстве Керченского моста и что построили его в столь сжатые сроки. Как инженеры, мы подтверждаем, что мост готов на 100%. Сваи испытаны на статическую нагрузку. Проведена ультразвуковая диагностика каждого погонного метра сварного шва. На мосту также проведены динамические испытания," — подчеркнули специалисты.

В Крым теперь вновь можно добраться на поезде. 23 декабря официально открыто движение пассажирских составов по Крымскому мосту.

В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин. Президент лично проверил готовность путей и проехал на поезде из Керчи в Тамань.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе. Его протяженность 19 километров. 15 тысяч строителей работали 4 года, чтобы поезд мог пересечь Керченский пролив за 15 минут.

По проекту, мост может работать в ритме, близком по интервалу движения в метрополитене: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты — для грузовых составов.

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Это будет состав № 7/8, который проследует из Санкт-Петербурга в Севастополь.