Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию. Соответствующее решение вынес Высший административный суд Греции.

Адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что приостановление связано с опасностью, с которой Винник может столкнуться в случае экстрадиции. По ее словам, россиянин уже четвертый день проводит новую голодовку, начавшуюся 20 декабря, а его здоровье ухудшается.

Константопулу отметила, что на стороне ее подзащитного право, закон, международные конвенции, а также конституция страны. Против Винника действуют механизмы, которые способны разрушить человеческое существование, не учитывают конституцию, международные конвенции, законы. По словам адвоката, ожидаются механизмы, которые будут тайно запущены с целью отменить судебное решение, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство юстиции Греции издало решение, согласно которому россиянина сначала должны выдать во Францию для рассмотрения его дела, а также вынесения приговора. Винника должны вернуть в Грецию, а затем направить в США для аналогичной процедуры, после чего экстрадировать в Россию. Адвокат заявила, что такое решение является "убийственным" для ее подзащитного.



Александра Винника задержали в Греции во время отдыха в июле 2017 года. Его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Россиянин, в свою очередь, отверг обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем.