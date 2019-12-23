"Северсталь" уступила в КХЛ в пятый раз подряд. Теперь "Трактору"

Череповецкая "Северсталь" проиграла матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который она проводила на своем льду. Череповчане встречались с челябинским "Трактором". Итоговый счет 2:4 в пользу гостей.

Челябинцы к середине первой половины игры вели со счетом 2:0 после голов Руслана Карлина и Егора Фатеева. Однако хоккеисты хозяев смогли восстановить статус-кво – постарался Кирилл Капустин, отличившийся двумя шайбами.

Однако перевернуть матч им не удалось – в заключительный отрезок матча игроки "Трактора" Сергей Терещенко и Никита Комаров забили по разу и вырвали для своего клуба вторую победу кряду. А вот "Северсталь" проиграла в пятый раз подряд.