Иосиф Пригожин посоветовал Наргиз не плевать в колодец, из которого пьешь

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в прямом эфире программы "60 минут" раскритиковал певицу Наргиз Закирову за ее негативные высказывания о России.

"Главная поговорка, которой все должны придерживаться — не плюй в колодец, из которого ты пьешь. Если вам страшно в России, тогда не приезжайте и не зарабатывайте здесь!" — резко заявил Пригожин.

"В этой истории мне не нравится, что все лукавят, якобы в Америке они ходят голодные и волочат нищенское существование. Сюда приезжают и используют федеральные каналы для раскрутки собственного имени. Получается такое лицемерие: в России можно зарабатывать и увозить деньги в Америку. Интересно проверить тех, кто приезжает зарабатывать с такими заявлениями, а платят ли они налоги в нашей стране?", — поинтересовался российский музыкальный продюсер.

Как утверждает сама Наркиз, она заработала в России 2,5 миллионов долларов.

Однако у Пригожина другое мнение: "Я думаю, она и больше могла заработать. Если смотреть объективно на любого востребованного артиста и брать во внимание кассовые концерты и корпоративы, то заработки могут достигать от 5 до 7 миллионов в год. Поэтому 2,5 миллионов долларов — это небольшая цифра".

В интервью Ксении Собчак Наргиз заявила, что не планирует перевозить своих детей из США в Россию и не чувствует себя у нас в безопасности. Она также рассказала, что ее старшая дочь уверена — в России по улицам ходят медведи, а "Раша" — это "мафия".