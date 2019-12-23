Стенка на стенку: сотрудники ФСИН показали школьникам приемы подавления бунта

"Будем разбираться, почему это произошло. Родителям должны быть принесены извинения". Так в пресс-службе Министерства образования Челябинской области прокомментировали видео, снятое в одной из школ Златоуста, которое быстро растиражировали до федерального уровня. Местом действия, очевидно, стал спортзал учебного заведения. В центре внимания — люди в форме спецназа с щитами и дубинками. Они демонстрировали, скажем так, методы физического воздействия на глазах у множества детей, судя по всему, весьма удивленных таким зрелищем. Одним словом — сюрреализм, с широким простором для разнообразных трактовок, поэтому обещания региональных чиновников о том, как можно скорее выяснить обстоятельства и контекст, здесь очень кстати. К слову, так уж совпало, что сегодня же, 23 декабря, собственную служебную проверку запустило еще и Министерство образования Татарстана, где учащиеся сельской школы приняли участие в отчасти похожем, но еще более экзотичном действе.

"Стенка на стенку" или "тактико-строевые занятия с личным составом", когда с одной стороны сотрудники отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана, а с другой девятиклассники новотроицкой средней школы.

"В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса. Участие гражданских лиц не было согласовано в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан. Руководством министерства принято решение о служебной проверке действий МВД по Тукаевскому району, виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы МВД Ирина Нижельская.

Перед этим, так скажем, уроком был инструктаж. Пострадавших нет, но это дела не меняет. Инициатива тукаевского МВД явно будет наказуема, а вот насчет директора новотроицкой школы Эдипа Низамова пока не очень понятно. Республиканское Минобразования организовало целую рабочую группу, так что с педагогов спросят строго.

"В план Минобра мероприятие не было включено, и мы считаем это недопустимым. По информации тукаевского Управления образования, начальник уволилась", — рассказала руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Республики Татарстан Алсу Мухаметова. Проверку по факту сомнительных "учений" начала и прокуратура Татарстана.

"Прокуратурой Республики Татарстан по факту проведения учений местного отдела МВД России с участием школьников в ходе проверки будет дана правовая оценка должностных лиц, при необходимости меры будет применено прокурорское реагирование", — сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Реагировать есть на что. Школьники-статисты на учениях полицейских — откуда вообще такая идея? И какой у нее может быть педагогический эффект?

"Для старших классов это может сыграть обратную реакцию. Если они планировали открытый урок, то надо это делать было по-другому и не показывать методы воздействия. Здесь вопрос: мы что, детей с маленьких лет учим жестокости?", — прокомментировала ситуацию председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

На фоне истории в Татарстане приемы вроде "палкой сверху бей" в спортивном зале Златоустовской школы №21 выглядят еще абсурднее — тут ученики не статисты уже, а зрители.

"По приглашению руководства средней общеобразовательной школы №21 Златоуста сотрудниками исправительной колонии №25 УФСИН Челябинской области были подготовлены показательные выступления для учащихся, во время которых были продемонстрированы действия групп быстрого реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций", — сообщил старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Антон Блинов.

Проще говоря, показали, как усмиряют взбунтовавшихся заключенных. В школе есть кадетский класс, ученики которого впоследствии, бывает, уходят работать в силовые структуры, в том числе в уголовно-исполнительной системе. Но это, по словам одной из челябинских парламентариев, не повод палками в зале размахивать.

"Возникает вопрос к руководству школы и педагогам — для каких целей были приглашены сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, которые демонстрировали навык разгона осужденных и заключенных? Если даже представить себе, что в рамках воспитания кадетов такие действия необходимо показывать, то, как минимум, это нужно проводить в старшем звене школы с подробным объяснением того, с какой целью применяются подобные агрессивные действия, — прокомментировала ситуацию депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

А это были пятиклашки, на лицах которых недоумение, мягко говоря. Да и школьники в Татарстане, скорее всего, удивились педагогической изобретательности, когда дубинка и щит вместо мела и доски.