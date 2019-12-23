Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов боевиков на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, нападение произошло вечером 22 декабря. При этом российские зенитчики своевременно обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые летели к авиабазе с юго-восточного направления.

Генерал подчеркнул, что пострадавших или нанесения материального ущерба в результате атаки – нет, Хмеймим функционирует в обычном режиме.