Новый посол США в России приведен к присяге

Новый посол США в РФ Джон Салливан приведен к присяге в Госдепартаменте.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Honored to swear in John Sullivan as the new U.S. Ambassador to #Russia today. I'm confident John will effectively lead the effort to strengthen cooperation and build a constructive relationship with Russia. pic.twitter.com/c8oFfwRDMx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 23 декабря 2019 г.

Дипломат подчеркнул, что для него является честью привести к присяге Салливана, который, по его словам, несомненно займет лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с РФ и по выстраиванию конструктивных отношений с ней.

12 декабря кандидатуру нового американского посла в России большинством голосом утвердил Сенат США.

Салливан, который до этого занимал пост заместителя госсекретаря, ранее заявил, что со времен холодной войны отношения США с РФ деградировали и нуждаются в улучшении.