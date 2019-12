Новый посол США в России приведен к присяге

Новый посол США в РФ Джон Салливан приведен к присяге в Госдепартаменте.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Honored to swear in John Sullivan as the new U.S. Ambassador to #Russia today. I'm confident John will effectively lead the effort to strengthen cooperation and build a constructive relationship with Russia. pic.twitter.com/c8oFfwRDMx