Биатлон. Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России объявил состав мужской и женской сборной России на этапы Кубка мира, которые состоятся на январе. В первый месяц 2020 года в немецких Оберхове и Рупольдинге, а также в словенской Поклюке пройдут четвертый, пятый и шестой этапы соответственно.

Мужскую сборную России в Германии и Словении будут представлять Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршенев и Эдуард Латыпов.

Женская сборная России же выступит в следующем составе: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.