Слуцкий может вернуть Хонду в российскую премьер-лигу

Новоиспеченный главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий может вернуть японского полузащитника Кейсуке Хонду в российскую премьер-лигу. Экс-футболист московского ЦСКА скоро может перебраться в столицу Татарстана.

На данный момент Хонда находится без клуба. Он выступал за голландский "Витесс", который Слуцкий покинул в конце ноября. Вскоре клуб из голландского клуба Арнем покинул и японец. Он признался, что не планирует выступать под руководством другого наставника.

Теперь же, как сообщает Спортбокс.Ru, к Хонде проявляет "Рубин", который намерен осуществить трансфер хавбека уже в ближайшее трансферное окно. Соглашение между сторонами планируется подписать на срок до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

В "Витессе" Хонда сыграл четыре матча, результативными действиями он отличиться не смог.