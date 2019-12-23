Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Жители расположенного рядом с местом находки дома были эвакуированы, движение по улице перекрыли.

Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпас, обследовали взрыватель и установили, что состояние смертоносной находки позволяет вывезти ее в безопасное место. Вечером того же дня перевозящий авиабомбу автомобиль выдвинулся в сопровождении колонны спецтехники к месту, где опасная находка будет уничтожена, передает ТАСС. К работам были привлечены силы и средства МЧС России, полиции, Росгвардии и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.