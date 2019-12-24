Тропою зрад и перемог: на Украине пытаются осмыслить газовые договоренности с Россией

Россия и Украина зафиксировали цену за транзит газа на последующие пять лет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. В "Нафтогазе" признали — протокол выгоден для украинской стороны. Несмотря на это, в Киеве есть и те, кто недоволен подписанным соглашением.

Зимой цена на газ расти не будет. А тарифы на коммунальные услуги, прежде всего, отопление, могут и вовсе снизиться. По итогам договоренностей Киева и Москвы премьер-министр Украины оказался щедр на обещания.

"Прежде всего, нам удалось добиться стратегической и очень важной победы. Под руководством президента успешно правительственная делегация завершила переговоры и подписания контракта по транзиту российского газа через территорию Украины в Европейский союз. Поэтому мы имеем контракт на пять лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в области энергетики", — заявил Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

Нет, что российское, то — небезопасно, продолжает настаивать Петр Порошенко. И грозит ввести санкции против украинских компаний, которые якобы заключили контракты с Москвой. Видимо, забыв, что в своей стране он если и президент, то исключительно бывший.

"Безусловно, этот вопрос национальной безопасности. И, безусловно, я убежден, и моя политическая сила будет этого требовать, немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямой поставки газа из Российской Федерации. Это и есть газовая игла, про которую вы говорили", — недоволен Петр Порошенко, в 2014 – 2019гг. – президент Украины.

Правда, к разочарованию Петра Порошенко оказалось, что пяти компаний, которые он грозится сурово наказать, не существует. Как нет пока и заключенных контрактов, только договоренности с украинским правительством. Впрочем, подменять факты своими о них представлениями, для современной Украины почти национальная традиция.

Плакат "Я не верю" они разместили прямо у сцены. Как и название концерта – "Белыми нитками". Теми самыми, которыми, по мнению собравшихся, шито дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. По официальной версии, в нем подозревают пятерых человек. Все, так или иначе, связаны с так называемой Антитеррористической операцией в Донбассе. А значит, по логике их сторонников, никак не могут быть причастны к преступлению.

Адвокат одной из подозреваемых публикует на своей странице фрагменты видео, которые якобы должны опровергнуть позицию следствия. Будто бы все обвинение построено исключительно на них, а значит, пришло время извиниться. И полицейским, и даже главе МВД Арсену Авакову. Отставки которого требовали немногочисленные протестующие во время акции у президентского офиса.

Среди протестующих журналисты опытным глазом быстро определили киевских националистов. Которые, помитинговав, стройными рядами отправились на Майдан. Слушать музыку на концерте против дела Павла Шеремета. Впрочем, пока выступали за победу на одном фронте – антиправительственном, как выяснилось, оголили другой. Декомммунизационный.

"Что касается Родины-матери в Музее истории Украины во Второй мировой войне, то там мне буквально позавчера рассказали, что в Институте Патона есть решение, который занимается сваркой, есть решение, как его демонтировать. Но оно будет очень дорогим", — переживает Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти.

Речь — о давней идее националистов: убрать герб Советского союза с памятника Родине-матери. И вроде бы все предусмотрели: решение приняли, как демонтировать – придумали, даже Институт электросварки привлекли. Но оказалось, что деньги на все это героическое мероприятие в бюджете – отсутствуют. Решили обратиться в министерство культуры и попутно провести опрос: согласны ли граждане потратить полмиллиона гривен на разрыв с советским прошлым. Пока ни средств, ни общественного согласия – нет. А значит, очередной шаг в светлое декоммунизированное завтра пока придется отложить.