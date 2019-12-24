Мурманские пограничники пресекли деятельность крабовых браконьеров

В Мурманске пограничники задержали браконьеров, которые занимались переработкой камчатского краба. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, обнаружили почти 3 тонны морепродуктов. Их стоимость — около 12 миллионов рублей, отмечает телеканал "Россия 24".