Совет Федерации подвёл итоги осенней сессии

Одной из главных тем стало формирование бюджета. Что учитывали и какие ещё темы обсуждали – в репортаже телеканала "Россия 24".

140 законопроектов Совет федерации внёс в нижнюю палату парламента. Больше семидесяти стали законами. Подводя итоги осенней сессии, Валентина Матвиенко отметила: парламент осуществил все намеченные планы, главный из которых был связан с реализацией Послания Федеральному Собранию.

Демография, здравоохранение и образование — принятые законы отвечают задачам майских указов. Все они отражены и в принятом проекте федерального бюджета.

Благодаря принятым законам семьи, в которых родился первый и второй ребёнок, получат больше возможностей для поддержки. Для многодетных семей снизится налоговая нагрузка. А перечень редких заболеваний, закупка лекарств по которым осуществляется на федеральном уровне, станет шире.

На последнем заседании парламентарии также одобрили повышение минимального размера оплаты труда. С 2020 года он увеличился на семь с половиной процентов — до 12 130 рублей. Кроме того, сегодня сенаторы поддержали отечественных производителей вина. Эту отрасль теперь будет регулировать отдельный закон. И проголосовали за возвращение специальных мест для курения в аэропортах.

Итоги года во внешней политике в рамках правительственного часа подвёл министр иностранных дел Сергей Лавров.

Важным решением на последнем заседании стало принятие постановления о запрете продажи никотиносодержащих изделий. В ближайшее время его направят в правительство.

Популярные у детей и подростков "конфеты", аналоги снюса, не содержат табака, то есть под закон не попадают. Но содержание никотина в них в десять раз выше, чем в табачной продукции. Они опасны для здоровья несовершеннолетних, но ждать изменений в законодательстве нельзя. Парламентарии надеются: запрет на их продажу введут уже с первого января следующего года.