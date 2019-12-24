Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку

В корпорации Boeing решили, что нужны перемены, чтобы выйти из кризиса. Проблемы начались после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в них погибло 346 человек.

По всему миру приостановили полеты новых лайнеров серии 737-Макс. Как выяснилось, компания знала, что в программном обеспечении есть ошибки, но вовремя их не устранила.

А на прошлой неделе космический корабль, который "Боинг" строит для НАСА, опять же из-за ошибки, не смог долететь до МКС.

Теперь "Боинг" возглавит Председатель совета директоров Дэвид Кэлхун, сообщает телеканал "Россия 24".