Дело коллекционеров Топоровских набирает обороты

Российским коллекционерам, которых задержали в Бельгии, продлили арест. Игоря Топоровского и его жену Ольгу — подозревают в мошенничестве. Сомневаются в подлинности картин на выставке, которую организовали супруги.

О том, что Игорь и Ольга Топоровские находятся под стражей в Генте, журналисты узнали почти через неделю после начала из заключения. Пара была арестована в прошлый понедельник по обвинениям в мошенничестве, фальсификации, отмывании денег, преступном сговоре. Скандал вокруг выставки неизвестных ранее картин русских авангардистов, прошедшей в Бельгии два года назад, вновь в центре внимания. Однако, в деле по-прежнему много неизвестных.

Следствие было инициировано письмом, подписанным четырьмя арт-дилерами: Джеймсом Баттервиком, Алеком Лахманом, Джулианом Бараном и Ингрид Хаттон, а также внучатой племянницей Каземира Малевича — Ивоной Малевич. Последняя проживает в Варшаве и в настоящее время занимается основанием Фонда имени Каземира Малвича, целью которого будет, в частности, борьба с подделками на рынке.

Произошло это за неделю до пресс-конференции Игоря Топоровского и Катрин де Зегер в Брюсселе. Выступление перед прессой началось с казуса: в зал вломились судебные приставы, и потребовали предоставить им все документы до того, как их увидит пресса. Они действовали от имени пятерых подписантов, в том числе, уже покойной на тот момент Хаттон.

Подписанты письма от комментариев о сути своих претензий отказываются до конца следственных мероприятий. Их адвокат Геерт Ленсенс говорит о "судьбе всего искусства". Арест Игоря и Ольги Топоровских он назвал "большим шагом вперед" в этом деле.

Истцами к российско-бельгийским коллекционерам выступают, тем не менее, не дилеры, а сам город Гент. Мэрия уже добилась отстранения от должности Катрин де Зегер, бывшей директором Музея изящных искусств Гента на момент проведения выставки картин из коллекции Топоровских. Там настаивают: де Зегер не только единолично приняла решение о начале экспозиции, но и подделала даты на документах.

Аудит, проведенный по заказу города Ernst and Young в музее, не выявил серьезных нарушений. Де Зегер пришлось освободить должность директора, но формально она продолжает сотрудничать с комиссией по культуре до выхода на пенсию. На ее стороне с открытым письмом выступили 63 видных деятеля культуры со всего мира. В том числе руководители "Тейт Модерн" в Лондоне, парижского Центра Помпиду, Музеев современного искусства в Сиднее и Сеуле; академики и исследователи искусства из Гарварда, Принстона, Оксфорда, Монреаля и многие другие.

На той самой пресс-конференции свои доказательства попытался представить Игорь Топоровский. Он заявил, что научные лаборатории в четырех странах Европы, включая Францию и Германию, исследовали 12 картин из 24, выставлявшихся в Генте. Результаты подтвердили аутентичность экспонатов. Но получить документы в руки журналисты не смогли — они защищены интересами следствия.

Доклад был воспринят скептично: доказательств недостаточно; к тому же, Топоровский лично выбрал работы для экспертизы.

Уже в конце этого года инспекторы побывали дома у Топоровских. На этот раз представитель следствия сам выбрал картины для новой экспертизы. Фрагменты холстов срезали прямо в домашних условиях.

Связан ли арест с получением результатов исследования, не известно. Адвокаты и суд от детальных комментариев отказываются.

Пока же вся коллекция Топоровских арестована. На какое время — сказать не возьмется ни один эксперт: подобные дела могут длиться годами.

На днях завершились разбирательства вокруг выставки картин русско-французской авангардистки Александры Экстер, в которой участвовали, в том числе, экземпляры из собрания Топоровских. Дело закрыли: за 10 лет следствия обвинению так и не удалось найти фактов фальсификации или других нарушений.