"Салават" вырвал победу у "Ак Барса" в овертайме "зеленого дерби"

Уфимский "Салават Юлаев" одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Браса". "Зеленое дерби" было вынесено далеко за пределы России, и состоялось в швейцарском Давосе.

Перед матчем организаторы вынесенной встречи включили не тот гимн – на арене зазвучала старая версия гимна России. Но ситуацию исправили болельщики казанского клуба, спев актуальный гимн РФ а капелла.

Сам поединок начался активно: уже на третьей минуте "казанец" Мэтт Фрэттин открыл счет. Но спустя пять минут на табло местной арены уже горели 2:1 в пользу Уфы. Голами отметились Линус Умарк и Дмитрий Кугрышев.

Подопечные Дмитрия Квартальнова смогли переломить ход встречи благодаря голам Виктора Тихонова и Альберта Яруллина. Но хоккеисты "Салавата" не желали отдавать дерби и на 33 минуте Эдуард Гиматов сравнял счет – 3:3.

Ничья удержалась до финальной сирены – матч перешел в овертайм. А едва он начался, как через десять секунд "уфимец" Филип Ларсен поразил ворота казанцев и вырвал для своей команды волевую победу в "зеленом дерби".