14 шайб, пас Михеева, гол Свечникова: "Торонто" обыграл "Каролину" в НХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ стартовал в канадском Торонто, где местные "Мэйпл Лифз" встречались с "Каролиной Харрикейнз". Встреча стала сверхрезультативной и завершилась победой "Торонто" со счетом 8:6.

В составе хозяев льда результативным действием отметился российский нападающий Илья Михеев, который за 15 минут 50 секунд отдал один голевой пас. Еще один россиянин, но уже из "Каролины" – форвард Андрей Свечников стал автором одного гола. Он отыграл 17 минут 48 секунд. Всего в текущем сезоне у него 37 (16+21) очков в 37 матчах.

В составе победившего "Торонто" наиболее результативным хоккеистом стал Митчелл Марнер, набравший пять очков (2+3). В проигравшей "Каролине" четыре (2+2) балла записал на свой счет Мартин Нечас.

Для "Мэйпл Лифз" эта победа стала пятой подряд в турнире, в то время как "ураганы" терпят вторую неудачу кряду.