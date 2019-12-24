Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

В Закарпатье близ границы с Венгрией обнаружены тела четырех застреленных офицеров-оперативников Службы безопасности Украины со следами пыток.

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

По всей видимости, при попытке выяснить, что происходит на этом участке границы, офицеров ожидала ловушка – их убили, передает РИА Новости. В Службе безопасности Украины факт гибели сотрудников в Закарпатье официально пока не подтвердили.